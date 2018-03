Blas Pérez: "No le voy a seguir la corriente a un jugador que tiene mala imagen aquí" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El delantero panameño de Municipal, Blas Pérez habló sobre el incidente con Juan José Paredes y del por qué no habla con la prensa en nuestro país.

Blas Pérez habló este martes en el programa “Somos la Sele” del 96.5 de TVN Radio, el máximo artillero el torneo Clausura 2018 en la Liga Nacional no habla con la prensa desde el partido ante Guastatoya, tras el incidente con el portero Juan José Paredes.

“Decidí este torneo no hablarle a la prensa, prefiero enfocarme más en el trabajo, no ponerle tanta atención a lo externo, seguro hay mucha mala intención. Han querido manchar nuestra imagen aquí, quien conoce a los panameños en los rojos, saben la calidad de personas que somos, nosotros no peleamos, peleamos dentro del terreno por el equipo”, agregó,

¿Porqué no le permitió a la prensa el derecho de réplica? “No le voy a seguir la corriente a un jugador que tiene mala imagen aquí, es más, ni lo conozco, lo mejor era quedarme callado, yo me fui a dormir con la conciencia tranquila, porque yo no le dije nada a su jugador, yo no caigo en ese tipo de juegos”.

Aquí la entrevista completa de “Somos la Sele”:

La entrevista inicia a partir del minuto 7 con 20 segundos.