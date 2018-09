Boda millonaria de Kylie Jenner puede sera trasmitida en tv - Emisoras Unidas

“Ella quiere casarse en una isla tropical. Islas Turcas y Caicos está en el topo de su lista”, revela un informante.

“Ellos planean volar con toda la familia y amigos en jets privados, y la celebración debe durar un fin de semana entero”, alega el tabloide.

De acuerdo con la publicación, ‘el único problema hasta ahora es si debe o no transmitir el suntuoso matrimonio en el reality show de la familia’.

“Kris quiere desesperadamente transmitir la boda de su hija para aumentar la audiencia de Keeping up With the Kardashians, pero Travis es contra eso”, justifica la fuente.