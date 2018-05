Bolsos de lujo llenos de dinero encontrados en redada contra ex primer ministro de Malasia - Emisoras Unidas

La policía de Malasia incautó una gran cantidad de bolsos de diseñadores de marcas como Hermes y Louis Vuitton, la mayoría de estos llenos de dinero y de joyas, durante el allanamiento en las casas y las oficinas del ex primer ministro Najib Razak, indicaron medios locales.

“Nuestro personal inspeccionó estos bolsos y descubrió varias divisas, incluyendo ringgit malayos, dólares estadounidenses, relojes y joyas en 72 bolsos”, expresó Amar Singh, director de unidad de la policía que investiga los delitos comerciales. El policía dijo que por el momento no es posible estimar el valor de las incautaciones debido a su gran volumen.

El allanamiento se produjo en el marco de las investigaciones lanzadas por el nuevo gobierno sobre un enorme escándalo de desvíos de fondos públicos.

Meanwhile, in Malaysia, immediately after he was sworn in, the newly elected Prime Minister, Mahathir Bin Mohamad, ordered the Malaysian Police to raid the house of former Prime Minister Najib Razak & this is what was confiscated.#NaijaVirals pic.twitter.com/zp09Nly9Rh

— Naija Virals (@NaijaVirals) 14 de mayo de 2018