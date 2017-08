Bonnie Tyler cantará “Total eclipse of the heart”

La cantante galesa Gaynor Hopkins, mejor conocida por su nombre artístico Bonnie Tyler, interpretará la canción en un crucero durante el eclipse solar que ocurrirá hoy.

Estados Unidos podrá presenciar un eclipse total de sol cuando el satélite natural pase entre la Tierra y el Sol.

Eclipse total del amor

Bonnie Tyler que se dio a conocer en la década de los ochenta por sus éxitos: “Holding Out For a Hero” y “Total Eclipse Of The Heart” dio la noticia que un grupo de pasajeros a bordo de un crucero, la escucharán en vivo mientras son testigos del eclipse solar: “Va a ser muy emocionante. No es algo que ocurre muy seguido”.

Sin embargo existía un problema: la canción es más extensa que el evento astronómico. “Me dijeron que el eclipse dura 2 minutos con 40 segundos, por lo que tuve que hacer una versión más corta”, agregó la artista.

El crucero donde cantará es el Royal Caribbean International, viaje que tiene una semana de duración y se denomina Crucero Total Eclipse. Su presidente, Michael Bayley dijo que Tyler era la elección natural para deleitar a los pasajeros que partieron el domingo desde Orlando Florida.