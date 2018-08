Britney Spears se pasa de grosera con una fan en un ‘meet & greet’ - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Britney Spears se vio envuelta en un polémico episodio con una fan, con quien se portó bastante grosera durante un ‘meet & greet’.

La cantante estadounidense se presentó en concierto en Londres, para después realizar este encuentro con fans que pagaron cerca de 500 euros para poder acercarse a ella y tomarse una foto.

Spears había puesto como condición que nadie la tocara, pues no se sentía bien, por lo que no daría besos ni abrazos. Todo transcurría bien, hasta que a una chica española en su turno la tocó, y dijo la cantante: “no me voy a tomar una foto con alguien que me esté tocando”, y llamó a su cuerpo de seguridad para que sacaran a la muchacha.

Ella asustada pidió disculpas, pero Britney estaba muy molesta. La chica dijo que había pagado mucho para poder estar cerca de ella, y Britney en tono de burla dijo: “Ay pobrecita, que has pagado mucho dinero para estar aquí, pobre”.

Larry Rudolph, representante de Spears, salió detrás de la muchacha para pedirle disculpas, y le dijo: “Te devolveremos tu dinero”.

FUENTE: labotana.com