BTS comparte un adelanto de su nuevo video para su próximo sencillo "Idol" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

El siguiente single de BTS fue lanzado a través de un clip de 40 segundos que reveló que es una canción tradicionalmente inspirada. El video insinúa que “Idol” es una pista de baile atmosférica construida alrededor de instrumentos coreanos clásicos, con el sonido constante de un kkwaenggwari, un gong de bronce, presentando el resto de la canción. Los miembros de BTS tienen un estilo similar, y se los ve en hanboks de la nobleza de la era de Joseon, conocida como yangban, con adornos modernos en medio de un pabellón amarillo brillante que flota en nubes de tonos vibrantes. El clip también presenta un tigre, que es un símbolo representativo de Corea, y la declaración “ulsoo” (얼쑤) de RM, una frase utilizada habitualmente en pansori.

Este clip de “Idol” termina con los siete integrantes realizando una breve coreografía que emula los movimientos de baile coreanos tradicionales, y luego concluye con Jungkook tosiendo antes de sonreír a la cámara.

El grupo había lanzado una lista de canciones para el álbum a principios de esta semana, pero la canción principal no fue confirmada hasta que la etiqueta de BTS, Big Hit Entertainment, lanzó el video teaser hoy (22 de agosto). El nombre de la canción parece referirse al lugar del grupo en el mundo de los ídolos K-pop, aunque la interpretación de la palabra por parte del grupo de doble sentido amante aún está por verse hasta que se edite “Idol”. El título fue insinuado en sus imágenes reveladas la semana pasada, algunas de las cuales mostraban manos y cámaras dirigidas a los miembros en lo que parece ser un guiño a la vida intensamente observada de las estrellas pop coreanas. En el pasado, BTS se ocupó de su lugar en la industria de la música de Corea del Sur en múltiples canciones, incluido el “Ddaeng” de junio.

Love Yourself: Answer concluirá la actual serie de álbumes Love Yourself de BTS, que comenzó en septiembre pasado con Love Yourself: Her y fue seguida por el lanzamiento de Love Yourself: Tear en mayo. El último álbum hizo historia como el primer álbum de un grupo coreano en alcanzar el No. 1 en el Billboard 200, y su primer single, “Fake Love”, llegó al número 10 en el Hot 100 chart.

La canción se lanzará el 24 de agosto.