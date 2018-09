BTS realiza el Fortnite Dance Challenge en el Show de Jimmy Fallon - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

En su monólogo de apertura, Fallon presentó a BTS como “El grupo masculino más grande del planeta”, y luego, después de una breve bulla de los fanáticos dirigido por el EJÉRCITO sentado en la audiencia, el presentador mostró un clip en el que él y los siete miembros – RM, J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, V y Suga participaron en el “Fortnite Dance Challenge”. Los ocho bailaron movimientos icónicos como el Electric Shuffle, The Worm y el Robot, y luego fueron imitados por los personajes del videojuego.

Durante la parte de la entrevista del programa, los miembros de BTS y Fallon hablaron sobre su tiempo en Nueva York, su gira y hablar en la ONU.

“Estaba tan nervioso”, dijo RM, con respecto a su discurso. “Estaba sosteniendo el periódico y se podía ver cómo me temblaban las manos”. También habló sobre el mensaje de “Háblate a ti mismo”. “Se trata principalmente de hablar tú mismo, por ejemplo, en lugar de dejar que otras personas hablen por ti, para que realmente nos amemos a nosotros mismos, es importante saber en primer lugar quién soy, y sabes, de dónde soy, y cuál es mi nombre, cuál es mi la voz es, algo así”.

Fallon apareció luciendo una diadema BT21 con Chimmy, el personaje creado por Jimin, lo que resultó en una dulce interacción. Más tarde, el grupo interpretó sus canciones “Idol” y “I’m Fine”.

El episodio de la noche del miércoles de The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon siguió el estreno de la última temporada de This Is Us de NBC y comenzó con una breve aparición de Mandy Moore, y también contó con una entrevista con Taraji P. Henson de Empire.

La aparición de Tonight Show será seguida por la aparición del grupo en Good Morning America. BTS realizará dos shows con entradas agotadas en el Prudential Center de Newark entre el 28 y 29 de septiembre, y luego regresará al área de Tri-State para un estadio histórico con entradas agotadas en Citi Field.