Buffon: El árbitro tiene una bolsa de basura en lugar de corazón - Emisoras Unidas

El mítico portero de la Juventus Gianluigi Buffon criticó con dureza al árbitro inglés Michael Oliver por señalar un penal en el descuento que dio el pase a semifinales al Real Madrid:

“Tiene una bolsa de basura en lugar de corazón”. Después de que la Juventus igualara la eliminatoria (marcando tres goles en el Bernabéu ante un Real Madrid que había ganado 3-0 en Turín) , el colegiado señaló un penal de Medhi Benatia a Lucas Vázquez que transformó Cristiano Ronaldo para dar la clasificación a su equipo en el descuento (90+8) .

“Estoy muy orgulloso de tener los compañeros que tengo”, comenzó diciendo al canal Bein Sports Buffon, que fue expulsado por protestar al árbitro. “Habíamos hecho algo que parecía imposible e irreal. Una pena que haya acabado así, no ha sido justo”, continuó. Sobre la jugada del penal, Buffon, que probablemente jugó su último partido europeo, explicó: “El árbitro ha pitado una falta que solo él ha visto”. “Para tener grandes partidos a nivel europeo, hace falta grandes actores: jugadores, entrenadores, aficionados… y árbitros. Hay que tener una cierta sensibilidad para entender que en ciertos momentos si no tienes esta sensibilidad sobre lo que pasa en el terreno de juego, es que no eres digno de estar en una cancha”, criticó.