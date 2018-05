Buffon se despidió de la Juventus - Emisoras Unidas

Gianluigi Buffon anunció este jueves que pone fin a su etapa en la Juventus aunque no aclaró hacia dónde encaminará su futuro. El portero, que hace unos meses aseguró que se retiraría tras el Mundial de Rusia, ahora tiene ganas de seguir en otra aventura: “Hasta hace 15 días sabía que quería dejar el fútbol, pero han llegado nuevas ofertas dentro y fuera de la cancha. Después de estos días llenos de emociones, la próxima semana, después de varios días de reflexión, tomaré una decisión”.

There will never be anyone like @GianluigiBuffon.

Thank you, Gigi. You are truly #UN1CO. pic.twitter.com/KLLi7TZSTU

— JuventusFC (@juventusfcen) 17 de mayo de 2018