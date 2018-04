Cada vez se aleja más el amor entre Selena Gomez y Jusin Bieber - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Parece que Justin Bieber y Selena Gomez realmente se han estado tomando un tiempo el uno del otro desde que decidieron separarse, y por ello según los rumores, las dos estrellas no han estado en contacto durante semanas y eso está volviendo loco a Justin.

La expareja acordó no contactarse durante este tiempo de separación, y los dos han cumplido su promesa.

“Justin no le envió mensajes de texto ni le habló a Selena desde que tomaron caminos separados, pero no porque no quiera, sino exactamente lo contrario, de hecho, solo respeta sus deseos y le está dando algo de tiempo, aunque enloquece a Justin no tener comunicación con ella”, afirma el informante.