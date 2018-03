Caitlyn Jenner impacta al mostrar su nariz ensangrentada - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Caitlyn Jenner fue vista con una costra en la nariz cuando estaba en Malibu el domingo.

Y dos días después, el polémico que se dio a conocer el el reality de Keeping Up With The Kardashians explicó lo que estaba pasando con su cara.

El exdeportista olímpica, de 68 años, publicó una foto de una costra grande y sangrante en su nariz mientras escribía en su pie de foto: “Hace poco tuve que quitarme un poco de daño solar de la nariz. PSA: ¡siempre usen su bloqueador solar!”.

La estrella de televisión estaba sentada en su cama con su perro y su computadora portátil de fondo.

Cait estaba libre de maquillaje y vistiendo una bata blanca mientras miraba fijamente a la cámara.

Jenner sigue los pasos de Hugh Jackman, quien también documentó su batalla contra el cáncer de piel en las redes sociales con la esperanza de crear conciencia.