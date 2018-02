Camila Cabello besando a un chico en Mexico - Emisoras Unidas

En reiteradas ocasiones los periodistas de medios gráficos referidos al espectáculo alrededor del mundo habían consultado a Camila Cabello en relación a su vida amorosa y su presente sentimental.

Pese a ello, en los últimos días la han encontrado en México con un ¿nuevo novio? muy acaramelada. Se trata de Matthew Hussey, un joven de 30 años.

“Los dos se mostraron inseparables en todo momento incluso se dirigieron miradas y un sinfín de muestras de cariño, incluidos tiernos besos”, aseguró una fuente al portal de E!.

Camila Cabello and dating coach, Matthew Hussey, seemed pretty Into It as they shared some PDA on the beach in Mexico. https://t.co/GRXSnyggyU pic.twitter.com/wER4lGkqMg

— E! News (@enews) 10 de febrero de 2018