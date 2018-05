Canciller “lamenta” pronunciamiento del G13 por caso de embajador Kompass - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La canciller guatemalteca, Sandra Jovel, lamentó la decisión de los países aglutinados en el llamado G13, quienes exhortaron la semana pasada al Estado de Guatemala a “reconsiderar” la postura de solicitar el retiro del embajador de Suecia, Anders Kompass.

Jovel explicó que como Cancillería “somos muy respetuosos de lo que piensen los otros países también”, pero insistió en que “los embajadores deben circunscribirse a su función y no a cuestiones internas de los países y sobre todo interferir en las políticas internas de cada país”.

El G13 está integrado por Canadá, Alemania, Italia, España, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Reino Unido, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), el Sistema de las Naciones Unidas (SNU), la Delegación de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Las declaraciones de Jovel se dan una semana después de que el grupo G13 se pronunciara ante la decisión de Guatemala en pedir el cambio del embajador Kompass, por supuestamente llamar corrupta a la población guatemalteca.

Venezuela acepta cambio de Embajadora

Este lunes se dio a conocer que Venezuela había aceptado la petición del Gobierno de Guatemala en cambiar a su representante, la diplomática Elena Alicia Salcedo Poleo, aunque no se dio a conocer el nombre de sus sustituto o sustituta.

Así se originó la molestia contra Kompass

Fue el 11 de enero del presente años cuando el embajador de Suecia, Anders Kompass, se presentó ante los medios de comunicación para realizar un donativo de nueve millones de dólares a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En ese oportunidad, Kompas dijo: “es cierto que (decir que) la cultura es mala no es muy lejos de decir que la gente es mala y no creo que sea correcto. Ni tan poco un buen incentivo para alcanzar los cambios. Por eso es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas y disfuncionales y no la gente”. En este mismo sentido, ampliaba que “esto en otras palabras exige una medicina fuerte y creo que en Guatemala esa medicina se llama Cicig”.

Tales declaraciones de Kompass, las mismas fueron tomadas por el Gobierno de Guatemala como una afrenta a la sociedad local, llegando a decir que el embajador sueco le había dicho a “toda la sociedad guatemalteca que era corrupta”.

