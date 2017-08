Cándida Rabanales no se explica por qué la destituyeron de la Secretaría de Bienestar Social

La destitución de Cándida Rabanales ha sorprendido a representantes institucionales relacionados con el tema de la niñez y la adolescencia. En su lugar fue nombrada Heidy Estrada, quien ha estado vinculada a unidades de la niñez, pero no ha tenido relación directa con organizaciones que trabajan en ese tema.

En un programa especial de A Primera Hora, relacionado con las correccionales, Rabanales puso sobre la mesa los principales problemas que enfrentaba para responder a las necesidades de la adolescencia en conflicto con la ley penal y para evitar una tragedia en los centros de protección.

Hoy, no sabe por qué la destituyeron.

¿Por qué fue destituida del cargo?

No tengo la respuesta. Sin embargo, quisiera aprovechar para agradecer este tiempo que tuve la oportunidad de trabajar para la niñez y la adolescencia y la SBS y también agradece r a la sociedad civil, los medios de comunicación y la cooperación internacional.

Di mi mayor esfuerzo por la niñez y eso siempre estará en mi corazón. Es mi vocación. Agradezco al Presidente por el tiempo que me permitió estar en el puesto. Respeto sus decisiones.

Espero que los procesos ya se iniciaron puedan continuar con políticas de no institucionalización, en donde los niños y los adolescentes puedan tener el bienestar que se merecen.

¿Usted recibió alguna llamada de atención?

No… no… no. Hay muchas cuestiones que yo misma no me explico. Yo vi eso como una gran oportunidad de transparentar procesos.

