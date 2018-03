Captan nube en forma del bigote de Hulk Hogan - Emisoras Unidas

También conocida como una nube de herradura, la formación es una de las más raras y aparece solo por unos minutos antes de disiparse.

La forma del manubrio tenue fue vista por Christy Grimes en Battle Mountain, Nevada, EE. UU., El viernes y compartida en línea por el Servicio Meteorológico Nacional.

El Farmers ‘Almanac explica: “Las nubes de vórtice de herradura, también conocidas como nubes de bigote, se forman en los bordes de cilindros horizontales de aire que gira rápidamente, esencialmente tornados inclinados sobre sus lados”.

One of the rarest clouds ever. This was taken over Battle Mountain, Nevada, USA on 8 March 2018.

It's called a horseshoe cloud for obvious reasons. #nvwx

Credit goes to eagle-eye Christy Grimes. pic.twitter.com/XgQDY77ZzM

— NWS Elko (@NWSElko) March 9, 2018