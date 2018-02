Capturan a hombre que amenazaba con secuestrar a Lana Del Rey. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La Policía de Orlando (Florida, EE.UU.) arrestó el viernes 2 de febrero a un hombre del que sospechaban amenazaba con raptar a la cantante y actriz estadounidense Elizabeth Woolridge Grant (Lana Del Rey).

Según un comunicado oficial del Departamento de Policía publicado en Twitter, Michael Hunt, de 43 años, portaba un arma blanca cuando fue detenido cerca del pabellón polideportivo Amway Center, en donde la artista iba a actuar. “Cuando fue puesto bajo custodia, Hunt tenía en su poder boletos para el concierto de Lana Del Rey y un cuchillo”, resalta el documento.

El sospechoso había hecho varias publicaciones “enigmáticas y amenazadoras” en las redes sociales. La Policía señaló que había recibido un aviso sobre la amenaza de secuestro a la cantante que consideró creíble, y decidió actuar. Hunt se encuentra recluido en una cárcel y enfrentará cargos de acoso agravado con amenaza e intento de secuestro con arma.

Por su parte, Lana Del Rey agradeció al público de Orlando por su asistencia al concierto, pero se abstuvo de comentar el incidente.

http://<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”es”><p lang=”en” dir=”ltr”>ARRESTED: Michael Hunt, for aggravated stalking & attempted kidnapping w/a weapon. <br><br>After receiving a tip we deemed a credible threat, OPD got to him before he could get near singer Lana Del Rey last night at her show at Amway Center. <a href=”https://t.co/twVrOSxNqF”>pic.twitter.com/twVrOSxNqF</a></p>— Orlando Police (@OrlandoPolice) <a href=”https://twitter.com/OrlandoPolice/status/959928449870848001?ref_src=twsrc%5Etfw”>3 de febrero de 2018</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

FUENTE: www.elnuevoherald.com