Capturan en China a 36 personas por vender falsos remedios de piel de burro - Emisoras Unidas

La Policía de Shanghái ha capturado a 36 personas por producir y vender remedios tradicionales falsos que aseguraban llevar la popular gelatina de piel de burro “ejiao”, informó hoy el diario oficial China Daily.

Tras la operación, en total se han incautado más de 8.000 productos por un valor de 40 millones de yuanes (unos 6,3 millones de dólares estadounidenses).

Los productos estaban hechos en realidad a base de piel de buey y gelatina comestible y falsificaban los de la marca Dong’e Ejiao Co, el principal fabricante de “ejiaos” de China, una gelatina que según la medicina tradicional china sirve desde para tratar la anemia hasta mejorar el rendimiento sexual.

La mencionada marca había enviado un informe a la Administración Municipal de Alimentos y Medicamentos de Shanghái en el que denunciaba que en algunas tiendas de la urbe se vendían productos falsificados.

La administración envió a un equipo de investigación junto con la Policía, que compró productos de las tiendas y los identificó como falsificaciones.

#Donkeys in Africa slaughtered and skinned alive for a Chinese #cosmetic serum #ejiao said to “stop #wrinkles” https://t.co/yIbzlGDNIf pic.twitter.com/AWXGmch2qW

— African Conservation (@AfricanConserve) 1 de febrero de 2017