Cardi B y Nicki Minaj se pelean en plena fiesta - Emisoras Unidas

Desde hace muchos años se decía que entre Cardi B y Nicki Minaj había una fuerte rivalidad.

Una de las fiestas más exclusivas y sofisticadas de Nueva York, realizada por la famosa revista Harper’s Bazaar, se convirtió en una trifulca. Cardi B se peleo con su colega la rapera Nicki Minaj, aparentemente por hablar mal de su hija recién nacida.

En varios videos publicados en redes sociales se mira cuando Nicki Minaj se encuentra arrinconada con varios de sus guardaespaldas, mientras que la intérprete de “I Like It” se encuentra insultándola, hasta hay testigos que comentan que le arrojó un zapato.

Muchos comentan que la rivalidad inició cuando Cardi B inició con su fama, ya que era una competencia fuerte para Minaj, quien era considerada como la única mujer consolidada en el rap hasta el momento.

Cardi B ha sido nominada y galardonada en diversos festivales de música, pues sus éxitos han sido arrasadores, incluso se ha colocado como la número uno en Billboard. Ahora, hasta publicó un comunicado en el que se queja de todo lo que se ha dicho en su contra.

“He dejado pasar algunas cosas, he dejado que hables mal de mi, he dejado que mientas, te he permitido muchas cosas, amenazaste a otros artistas en la industria y les has dicho que si trabajan conmigo, dejaras de tratarlos… He intentado hablar contigo en persona, dos veces, y cada vez que lo hago te rehúsas, pero cuando mencionas a mi hija, y eliges darle like a publicaciones que hablan mal de mi como madre, y haces comentarios acerca de mi habilidad para cuidar a mi hija, es cuando todas las apuestas se cierran. He trabajado muy duro para que alguien venga a menospreciar mi éxito, las perras hablan todo lo que quieren cuando rapean, pero en la vida real, son unas cobardes, eso es verdadero entretenimiento”, dice la imagen.