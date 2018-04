Cardi B puso en peligro su vida y todo por un trasero más grande - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Muchas mujeres quieren el trasero perfecto y no les importa qué procedimiento quirúrgico tengan que hacer para conseguirlo. Una de ellas fue Cardi B, quien relató su experiencia.

La cantante le concedió una entrevista a la revista GQ y fue ahí donde dijo, “Fue el peor dolor del mundo”.

La rapera se puso los rellenos de silicona en los glúteos en una visita al sótano de una casa en Queens, Nueva York.

“Sentía que me iba a desmayar. Me sentía mareada y se me estuvo saliendo como por cinco días”, agregó Cardi, de 25 años.

B reveló que además el procedimiento no fue hecho por un médico certificado y pagó 800 dólares. Lo más sorprendente que contó la artista fue que pensaba regresar para un retoque pero no lo hizo porque se enteró de una terrible noticia.

CRIMINAL Una publicación compartida por Cardi B Official IG (@iamcardib) el Ene 21, 2018 at 9:04 PST

“Cuando me tocaba regresar, la señora fue arrestada porque supuestamente mató a alguien. Bueno, alguien murió en su mesa de trabajo”, apuntó Cardi.

La estadounidense detalló que decidió hacerlo porque en ese entonces trabajaba como stripper y por lo tanto pensaba que si tenía más trasero ganaría más dinero.

@laquan_smith all over my body Una publicación compartida por Cardi B Official IG (@iamcardib) el Ene 8, 2018 at 9:53 PST

Cardi B no es la única artista que ha puesto en peligro su vida por querer aumentar su derriére, esto también le ocurrió a la cantante Alejandra Guzmán. La mexicana estuvo al borde de la muerte por culpa de las inyecciones que recibió para aumentarse los glúteos.