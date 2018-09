Cardi B responde a Nicki Minaj luego de tremenda golpiza. - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

La rapera estadounidense, Cardi B reponde a los ataques de Nicki Minaj.

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para aclarar la situación y responder de manera correcta a Nicki Minaj.

Ver esta publicación en Instagram GLAM SQUAD @kollincarter @tokyostylez @erika_lapearl_mua Una publicación compartida de CARDIVENOM (@iamcardib) el 21 Ago, 2018 a las 7:56 PDT

Cardi B publicó en su cuenta de Instagram lo siguiente:

“Has amenazado a otros artistas de la industria al decirles que no trabajen conmigo o tu no lo harás con ellos! Te he dejado decir mucha mx*^da sobre mí…” publicó la cantante.

Ver esta publicación en Instagram PERIOD. Una publicación compartida por CARDIVENOM (@iamcardib) el 7 de Sep de 2018 a las 9:21 PDT



Pero luego Cardi B fue un poco más dura, luego de decir que Nicki hablo sobre su recién nacida.

“Pero si mencionas a mi hija, si decides darle “Me Gusta” a comentarios de la gente sobre mi labor como madre o si haces comentarios sobre mis capacidades para cuidar a mi bebe, ahí es cuando todo se va a joder”.

Ver esta publicación en Instagram I needed a girl like you.🎀KK Una publicación compartida de CARDIVENOM (@iamcardib) el 2 Sep, 2018 a las 11:33 PDT

La publicación termina con que Cardi B asegura que ha trabajado mucho y ha llegado muy lejos, como para dejar que alguien se entrometa en su camino.