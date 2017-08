Carlos Soto: “No hay situación mayor que amerite el traslado de reos al Hospital”

Compartir Facebook

Twitter

El director general del Hospital Roosevelt, Carlos Soto, señala que hoy asumirán una posición formal con el cuerpo médico del ese centro asistencial, luego del ataque armado que perpetraron integrantes de la mara Salvatrucha, que dejó como resultado la muerte de siete personas y otras 11 quedaron heridas.

En el programa A Primera Hora el doctor Soto se refirió a que el 80 por ciento de reos que llega al Roosevelt no amerita ser trasladado.

Ayer dijo usted sentirse molesto, dolido, indignado por lo que ocurrió. ¿Cómo se siente hoy?

Igual. Dolido y acongojado… enojado. El hospital está vació, es lógico el temor de la gente. Hoy tenemos una reunión con los médicos para ver qué posición vamos a tomar.

No me arrepiento de lo que dije ayer. Hablé con el presidente Jimmy Morales y el entiende la situación.

El tema aquí son los jueces que mandan a los reos al hospital Roosevelt sin conocer los casos. El 80 por ciento de ellos llega por problemas menores: tos, dolores del corazón… tenemos que regular eso. Hoy vamos a tocar ese tema.

No podemos permitir que Guatemala siga así. Vamos a atender la emergencia normalmente.

¿Cuántos reos llegan al Roosevelt?

El mes pasado llegaron 200; en junio, 300. El promedio es de 250. De todos esos, 3 o 4 ameritan traslado al hospital, por una cirugía o intervención. Por lo demás, no hay mayor situación que amerite el traslado de reos al Roosevelt.

Usted dijo ayer ‘aunque el Presidente o la Ministra de Salud me lo ordenen, no voy a permitir que sigan llegando reos al hospital’, ¿qué reacción esperó después de haber dicho eso?

Conozco al Presidente. Lo respeto mucho. Esa es una situación que la dije y la sostengo. Pero el problema viene de las cortes que mandan a los reos a los hospitales sin que existan estudios previos y sin saber quiénes son, como lo que ocurrió ayer.

El Presidente en ningún momento me dijo nada. El dijo que entendía mi comentario y me explicó que él no tiene la orden de decir ‘no reciba a los reos’, porque eso viene de las cortes.

¿Cómo están los médicos, cómo les levanta el ánimo?

¡Imagínese…! Son muchachos que no llegan ni a los 30 años. Son residentes. Son los que manejan el Hospital. Esa gente está conmocionada. Ayer no querían hacer turno. Afortunadamente, tenemos presencia del Ejército, que mando el Ministerio de la Defensa, y eso les dio mayor seguridad. A esta hora el Hospital está vacío.

Es un baño de sangre el que se está derramando en este país.

¿Y los heridos cómo están?

Los que más me preocupan, la paciente que tuvo cuatro impactos en el abdomen, y el niño en el cráneo. Me preocupa su recuperación. No sé qué va a pasar con ese niño. Los demás están estables, algunos egresarán hoy.

Escuche la entrevista aquí: ▼