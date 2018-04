Carmen Salinas da impactante noticia sobre su vida - Emisoras Unidas

Una de las más famosas actrices de México reveló ayer un anuncio que tomó por sorpresa a todos.

Carmen Salinas afirmó dentro del marco del cuarto foro de la igualdad de género en los objetivos de Desarrollo Sostenible, que se retira de la política.

La famosa participó en su último evento dentro de la Cámara de Diputados compartiendo el pódium con Aranzazu Flores, Nora García, Rocío Suárez, Verónica Hernández, quienes expusieron sus puntos acerca del tema de igualdad de género.

En su turno, Carmen Salinas explicó las razones por las cuales deja su puesto como servidora pública destacando sus proyectos en Televisa. Antes de irse, exhortó a la población que piense muy bien su voto para tomar una buena decisión el próximo 1 de julio.

“Ya no voy a seguir en la política, yo me voy a ir a hacer mi trabajo a Nosotros los guapos, y hacer otras cosas que me esperan de trabajo, pero voy a extrañarlos, vienen nuevas generaciones como diputados y les deseo que a todos les vaya muy bien y que todos tomemos la decisión acertada al votar”, comentó Salinas.