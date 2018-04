Carvajal no estará en la vuelta ante el Bayern - Emisoras Unidas

Carvajal no estará en la vuelta ante el Bayern

El lateral se lesionó en el partido frente al Bayern y estará fuera de dos a tres semanas

El lateral se perderá el partido de vuelta debido a una lesión en el muslo de su pierna derecha que le mantendrá en el dique seco de dos a tres semanas a falta de las pruebas médicas.

Baja sensible la del lateral madrileño que hasta ahora estaba siendo uno de los fijos en el once de Zidane. Nacho o Achraf son los hombres que baraja el técnico francés sin dejar de la do la opción de Lucas Vázquez como ya hiciera durante la última media hora del partido de Champions League.