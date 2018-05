Casillas: "A todos nos habría gustado una despedida como la de Iniesta" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Casillas reconoció que le habría gustado tener una despedida en el Real Madrid parecida a las de Andrés Iniesta

El guardameta del conjunto portugués abandonó el club blanco al finalizar la temporada 2014/15. No vivió una gran despedida y, desde entonces, suma tres temporadas en el Porto. En la última, ha ganado la Liga portuguesa.

“La situación fue aquella. Seguramente en el futuro habrá reconciliaciones. Envidia no, por suerte sigo jugando al fútbol, he encontrado un sitio donde estoy alegre y no estoy en la primera pagina de la noticia. A todos nos habría gustado en una despedida como la que vi. Me alegro mucho por mi compañero”, declaró.

Casillas habló sobre la posibilidad de regresar un día al Real Madrid y declaró que no podría negarse a la posibilidad de trabajar en el club en el que pasó una gran parte de su vida profesional. “Cuando esté en Madrid iré al Bernabéu a animar. Tengo 37 años y 34 los he pasado de madridista. Eso no se va jamás. Volver al club, no lo sé. Entiendo que haber jugado en el Madrid tanto tiempo, me sigue. Firmo muchas camisetas del Madrid. Te han visto tanto tiempo en el Madrid, que te asocian. Si me llamaran volvería, como no le vas a decir no al Madrid. Pero no me veo de nada, porque ahora sigo jugando al fútbol”, señaló.