Caso Hogar Seguro: Juez no acepta peritaje de incendios como prueba - Emisoras Unidas

Caso Hogar Seguro: Juez no acepta peritaje de incendios como prueba

En la audiencia de ofrecimiento de prueba del caso Hogar Seguro, el juez Cuarto aceptó un total de 870 medios de prueba para ser utilizados en el juicio contra los ex funcionarios Carlos Rodas, Anahy Keller y Santos Torres Ramírez.

Sin embargo no fue admitido el peritaje de incendios, porque a consideración del Juzgador pudo haberse realizado mediante un proceso ilegal, al no ser discernido por un órgano jurisdiccional, decisión que no es compartida por el Ministerio Público, pero el ente investigador presentará otra serie de recursos para que éste sea incluido.

Entre los medios de prueba con los que cuenta la Fiscalía se encuentra la declaración de 79 testigos y 45 peritos; prueba documental, material y audiovisual.

Rodas y Torres deberán afrontar debate oral y público por los delitos: homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y maltrato contra personas menores de edad; además, Torres también será acusado por el delito de lesiones culposas.

Mientras que Keller, enfrentará debate oral y público por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, maltrato contra menores, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.

