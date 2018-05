Casper sube como la espuma con "Te Bote" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Como resultado de la acogida que ha tenido Te boté, el artista se atrevió a lanzarse solo al ambiente musical.

Cuando Casper creó la exitosa canción Te boté, la Isla atravesaba un momento difícil tras el azote del huracán María. Lo último que pensó fue que en medio del panorama sombrío de aquellos días encontraría la fórmula para iniciar su carrera en solitario.

“Yo digo que fue una bendición”, comentó el cantante urbano, quien grabó el tema junto a Nio García y Darell usando una planta eléctrica que uno de ellos desconectó de su propia casa por unas horas. Hoy, Te boté cuenta con diversas versiones con sus colegas Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny que combinadas sobrepasan 200 millones de reproducciones en YouTube.

“Estaba como pasando por el desierto, por tantas cosas malas. Y de momento sale ese tema y es como dicen por ahí, después de la tormenta viene la calma”, explicó Julio Cruz García, nombre real del joven de 29 años.

Como resultado de la acogida que ha tenido Te boté, el artista se atrevió a lanzarse solo al ambiente musical. Hoy tiene la agenda llena con compromisos en escenarios de Chile, Orlando y la Isla.

Aunque su carrera despuntó recientemente, Casper ya había grabado los temas 47 y Quiere fumar, entre muchos otros, principalmente en el género del “trap”. Su relación con la música empezó a los 12 años junto a Alexander Gazmey, hermano mayor del reguetonero Emmanuel Gazmey Santiago (Anuel AA). Durante sus grabaciones caseras descubrieron que Anuel tenía buena voz y así empezó a integrarse a la dinámica.

“Hicimos un dúo él y yo. Él hacía el coro y yo los versos. Pero llegó un tiempo en que nos separamos porque tuve unos problemas”, contó en referencia a su arresto, en 2010, durante una redada que llevó a cabo la Policía en el residencial Torres de Sabana en Carolina.

Tenía 19 años y había vivido gran parte de su vida “bregando en la calle” como parte de una organización que manejaba el punto de drogas. “Nos llevaron a toítos. Éramos 70”, relató el joven, cuyo nombre artístico es el sobrenombre que le tenían en el caserío por su capacidad de desaparecer de momento.

Su encarcelamiento por cargos de narcotráfico duró hasta 2014 y lo transformó de muchas maneras. Incluso, su buen comportamiento tras las rejas le ganó la probatoria federal y el permiso de viajar para poder presentarse ahora fuera de Puerto Rico.

La cárcel, contó, le hizo perder su primer matrimonio y dejar de ver a sus dos hijos mayores, pero hoy vive en paz con ese pasado.

Tiene buena relación con su expareja y una nueva compañera, con quien cría a su tercera hija, de 2 años. Los grandes tienen 7 y 11.

La próxima canción de Casper, No te veo, será de corte comercial, pues le interesa sonar en la radio.

“El mundo me está conociendo y quiero darle música”, indicó, aunque esto no significa que olvidará a su público underground que busca escuchar “barbaridades y cosas crudas”. Su interés por grabar temas con una lírica menos dura responde al deseo de que sus hijos puedan decir que su papá no canta solo “suciedades”.

“Me siento incómodo de que me escuchen cantando esas cosas. Hago esas canciones para un público adulto, pero es inevitable que llegue a los niños. Por eso estoy enfocado en hacer cosas más limpias, más bonitas”, aseguró.