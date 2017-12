Cerca de 250 mil personas asisten a la procesión del Nazareno Negro en Manila - Emisoras Unidas

Cerca de 250.000 personas acompañaron hoy al Nazareno Negro, una talla del siglo XVII, en una procesión desde las primeras horas de la madrugada por las calles en torno a la basílica católica de Quiapo, en Manila.

Al menos 31 personas tuvieron que ser atendidas debido a mareos producidos en medio de la gran aglomeración formada en el trayecto de la imagen del Cristo por el popular barrio de Quiapo, según el diario Philippine Star.

As of 10:35 am: Devotees rejoiced as the andas carrying the Black Nazarene safely returned inside Quiapo Church in Manila. pic.twitter.com/ap2Km3Nzob

— Lyza Aquino (@LyzaAquinoDZMM) December 31, 2017