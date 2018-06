Chef José Andrés atiende a damnificados - Emisoras Unidas

El cocinero español-estadounidense José Ramón Andrés Puerta, más conocido como José Andrés, lidera a un grupo de cocineros que atiende con bocadillos a los damnificados por la erupción del Volcán de Fuego.

Desde 2010 el chef José Andrés, creó la iniciativa World Central Kitchen, para atender a los damnificados por el terremoto en Haití, desde entonces atienden diversas emergencias en el mundo, la más reciente en Hawái, por el volcán Kīlauea.

150 sandwiches out the door at 7am to deliver to the morgue in Escuintla. Families wait all day to identify loved ones… Fresh food is least we can do. #ChefsForGuatemala pic.twitter.com/tzz91VdAEQ

— José Andrés (@chefjoseandres) 7 de junio de 2018