Cher lanzará un álbum de covers de Abba en Septiembre - Emisoras Unidas

La cantante y actriz lanzará Dancing Queen, un nuevo álbum de covers Abba, el 28 de septiembre, anunció recientemente Warner Bros.

Cher, quien ha ganado premios Oscar, Emmys y Grammys, se inspiró para grabar el álbum después de su actuación en la exitosa película recientemente estrenada, Mamma Mia, Aquí vamos de nuevo, de acuerdo con el anuncio.

“Siempre me ha gustado Abba y vi el musical original de Mamma Mia en Broadway tres veces”, dijo Cher. “¡Después de filmar Mamma Mia! Aquí vamos otra vez, volví a recordar las canciones geniales que escribieron y me puse a pensar: ‘¿Por qué no hacer un álbum de su música?’ Las canciones eran más difíciles de cantar de lo que imaginaba, pero estoy muy feliz de cómo salió. Estoy muy emocionada de que la gente lo escuche. Es un momento perfecto”.

El álbum fue grabado y producido en Londres y Los Ángeles con el colaborador de Cher, Mark Taylor, quien previamente produjo el éxito individual de Cher, Believe.