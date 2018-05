Christina Aguilera lanza canción de empoderamiento femenino junto a Demi Lovato - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

El miércoles, Aguilera lanzó su última canción de su próximo álbum Liberation, una canción a dueto con Demi Lovato llamada “Fall in Line”.

La canción, que presentarán en los Billboard Music Awards el domingo, es un himno inspirador de empoderamiento de la mujer, creado para el movimiento #TimesUp con letras similares a “Fighter” y “Can’t Hold Us Down” de Aguilera y “Confident” de Lovato, recordándoles a las mujeres que deben encontrar su fuerza interior y defenderse por sí mismas.

Después de semanas de especulaciones, Aguilera confirmó su colaboración con Lovato a principios de este mes después de que ella publicara la lista de canciones de Liberation.

Ambas cantantes habían hablado mucho sobre trabajar juntas, Lovato dijo en una entrevista con Billboard a finales del año pasado que trabajaba con “uno de sus ídolos más grandes”, pero dijo que aún no podía revelar con quién. “No puedo esperar a que el mundo la escuche. Es una canción increíble “, dijo en ese momento.

En septiembre, Lovato confesó que Aguilera fue una inspiración musical en su último álbum, Tell Me You Love Me.