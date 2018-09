Chucky, el muñeco diabólico, está de vuelta - Emisoras Unidas

“Chucky, el muñeco diabólico” se estrenó hace 30 años y se ha convertido en el protagonista de una gran cantidad de películas de culto.

Luego de que se anunciara que habrá un remake de la película de “Chucky”, la productora se encargó de difundir la primera imagen oficial de la nueva entrega del muñeco diabólico.

En la imagen compartida a través de la cuenta de Twitter oficial de la empresa se puede ver al muñeco asesino tapando la mitad de su rostro con su arma predilecta, un cuchillo.

Esta es la nueva imagen del muñeco diabólico.

Nueva producción

La producción de esta nueva entrega, iniciará a finales del presente año en Vancouver, Canadá.

Lars Klevberg será el director, y el guión estará a cargo de Tyler Burton Smith.

Cabe señalar que la película original de “Chucky”, dirigida por el cineasta Tom Holland, se estrenó en noviembre de 1988.

Posteriormente se hicieron seis películas sobre este personaje.

Lo desconoce

Don Mancini, el creador de Chucky decidió desvincularse inmediatamente del proyecto dirigido por Lars Klevberg.

A través de su cuenta de Twitter, Mancini escribió: “eso es todo lo que tengo que decir en esa materia”, refiriéndose al remake de Chuky y adjuntando un meme que dice “no la conozco”.

THIS IS ALL I HAVE TO SAY ON THAT SUBJECT pic.twitter.com/r2llIGSDWx

— Don Mancini (@RealDonMancini) 21 de septiembre de 2018