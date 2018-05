Cineasta muere aplastado por una jirafa en pleno rodaje - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Twitter

Un reconocido cineasta murió después de que una jirafa le aplastara el cráneo mientras rodaba la serie ‘Wild at Heart’.

Carlos Carvarlho, de 47 años, fue trasladado de inmediato al hospital, donde varios cirujanos le operaron de urgencia; sin embargo, falleció minutos después a consecuencia de las graves heridas.

El incidente ocurrió en Glen Afric Country Lodge, Sudáfrica, donde se estaba grabando la serie.

Parte del equipo de rodaje fue testigo del terrible accidente, aunque no pudieron hacer nada para salvar la vida del director.

“La jirafa comenzó a seguirle, pero no nos sentimos amenazados porque nos parecía muy curioso. Empezamos a fotografiar primeros planos de su cuerpo y sus pies. Luego, mientras Carlos miraba a través del objetivo de su cámara, la jirafa balanceó el cuello, golpeándolo contra su cabeza. Carlos no lo vio venir, no era consciente del peligro”, explica Drikus Van Der Marwe, un trabajador que estaba al lado de Carlos cuando tuvo lugar el incidente.

“De todos los animales salvajes que hemos grabado, no puedo creer que una jirafa matara a Carlos”, cuenta Van Der Marwe en declaraciones recogidas por Daily Mail.

Las jirafas machos adultas miden casi cinco metros y medio y pueden pesar hasta 1,2 toneladas, por lo que el golpe fue mortal.

Haciendo un recorrido por su trayectoria profesional, Carvalho ganó el Premio Haskell Wexler a la Mejor Fotografía, además de varios premios para la televisión, documentales y películas.

Con información de Daily Mail