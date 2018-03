Claudio Bravo critica a la federación chilena por su ausencia de la selección - Emisoras Unidas

El portero de la selección de Chile, Claudio Bravo, afirmó hoy que la directiva de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) actuó con mala intención al incluirlo en la convocatoria para dos amistosos en Europa y criticó la lejanía que mantiene el presidente, Arturo Salah, con el plantel.

En una entrevista con la radio La Clave, el arquero del Manchester City cargó con dureza contra los directivos de la ANFP, a los que acusó de “manipular” para meterlo en la primera lista de convocados que presentó el seleccionador, el colombiano Reinaldo Rueda, pese a que él había pedido quedar fuera.

“Hablé ayer con Rueda porque hace más de un mes que dije que no iba a estar y me sacaron igual en la nómina para dejarme mal. La federación manipula todo”, dijo Bravo, quien aclaró que no ha renunciado de forma definitiva a la Roja.

El presidente de la ANFP, Arturo Salah, aseguró hoy que Bravo había condicionado su presencia con la selección a que Julio Rodríguez, que fue su formador en el Colo Colo, fuese nombrado como preparador de porteros de la Roja.

“Cualquier jugador en el desarrollo del proceso puede hacer sugerencias, recomendaciones y el cuerpo técnico las puede tomar o no, pero bastante diferente es condicionar una convocatoria, una participación, al cumplimiento de esas exigencias”, dijo Salah en una entrevista con T13 Radio.

Bravo refutó al dirigente y aseguró que no trató de imponer a nadie. “Sólo estoy pidiendo que me echen una mano y abrir la puerta a una persona que nos va a aportar mucho”, dijo.

El capitán de la Roja señaló que en el cuerpo técnico de la selección absoluta y las categorías inferiores hay personas que son impuestas por los dirigentes sin tener en cuenta la opinión de los entrenadores.

“Allí imponen su gente, hay un tema complejo. Es una piedra de tope. Estamos acostumbrados a que trabaje el amigo del amigo, en vez del que tiene las condiciones”, manifestó.

También comparó a Salah con su antecesor, Sergio Jadue, que está en manos de la Justicia estadounidense por su participación en los casos de corrupción que ocurrieron en el seno de la Conmebol y la FIFA.

“Sergio (Jadue) hizo lo que hizo, y lo reprocho al máximo, pero internamente siempre estaba con nosotros. Siempre nos preguntaba cómo estábamos y la relación era muy cercana con todo el directorio”, explicó Bravo.

“Hoy no pasa eso. Cuando hay que sacarse fotos, Salah está. Jamás come con nosotros, no negociamos con él (…) Seguramente esto va a cambiar ahora. No es casualidad que no vayamos al Mundial”, añadió.