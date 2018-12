Claves para mantener una mente positiva

Porque ser positivo no significa que tengamos que estar a todas horas alegres y dicharacheros. No se puede ser feliz en todo momento, pero tampoco se debe ser infeliz siempre. Por eso es importante no rendirse, mantener la esperanza, ver el vaso medio lleno y no centrarnos en el punto negro de una hoja en blanco. …

Continuar leyendo “Claves para mantener una mente positiva”