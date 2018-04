Cómo la inteligencia artificial afectará los puestos de trabajo - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

No, tu trabajo no va a desaparecer siendo sustituido por inteligencia artificial y robótica. Aunque a los medios nos encante promover el pánico, y hacer sonar la alarma, hay que saber diferenciar el click bait, de la información real. Los informes y la estadística, aunque suelen ser objetivos después es una mente humana la que los interpreta, y nos dejamos llevar por las cifras más impactantes que puedan llamar la atención del lector.

Es cierto que la inteligencia artificial ya ha llegado, y que algunos trabajos desaparecerán paulatinamente. También lo es que muchas tareas rutinarias a las que estamos acostumbrados, las realizará una maquina en un futuro cercano. Hablar de IA (Inteligencia Artifical), no es como exclamar “que viene el lobo”, es una realidad que nos rodea.

Los coches autónomos, el supermercados sin empleados de Amazon o las recomendaciones de Netflix, son claros ejemplos de ello en productos de consumo, pero en la industria, la incorporación de esta tecnología está ocurriendo de forma más rápida.

El decano de la universidad de relaciones internacionales del IE ha publicado una entrevista en Linkedin con Matthew Thomas de McKinsey, responsable del informe sobre el efecto de la inteligencia artificial en el trabajo de la conocida consultora.

Y sí, el 50% de las actividades remuneradas de las personas pueden ser sustituidas actualmente por inteligencia artificial. Se trata de la cifra más alarmante. Pero, si seguimos leyendo, en realidad sólo el 5% de los trabajos son reemplazables al 100% por IA.

En realidad, lo que va a ocurrir, es que el 60% de los trabajos se verán afectados por la IA, pero sólo en el 30% de sus tareas. Lo que va a suponer que para el 2030, o lo que es lo mismo, en 12 años, el 14% de los trabajadores tendrán que cambiar de ocupación.

Se avecinan cambios, pero no es tan malo como lo pintan los medios de comunicación. No va a pasar nada que no haya ocurrido ya con anterioridad con otros cambios tecnológicos y culturales.

Tomado de: http://abcblogs.abc.es/jon-oleaga/2018/03/28/la-realidad-sobre-la-inteligencia-artificial-como-afectara-los-puestos-de-trabajo/#ns_campaign=rrss&ns_mchannel=abc-es&ns_source=tw&ns_linkname=cm-general&ns_fee=0