¿Cómo saber cuando terminar una relación? - Emisoras Unidas

Lo has intentado todo, pero no hay manera… Aquí están los motivos de peso por los que es mejor decir adiós

La relación se ha vuelto tóxica

Cuando vemos que la relación se está volviendo tóxica para nosotros, es mejor dejarlo y quedarse con lo bueno de esa vivencia. Según explica Silvia Carpallo, autora del libro decirte adiós que un te quiero “en ese momento en que nos damos cuenta de que la relación es tóxica, es mejor guardar buenos recuerdos y cortarla antes de que comencemos a crear sensaciones más negativas de las que ahora tenemos y que puedan tener repercusiones para nosotros o para el otro”.

La pareja resta, en vez de sumar

“Uno de los objetivos de la vida es poder vivir con serenidad y plenitud”, asegura la psicóloga Patricia Ramírez Loeffler. Sin embargo, a veces parece que lo olvidamos pues “convivir con alguien que te dificulta, que no te suma, que te pone obstáculos, que tiene conductas celosas y, en casos extremos, que no te respeta ni te valora, es vivir una vida a medias”, sostiene. “No salimos de esa zona de confort porque creemos que vamos a sufrir pero tenemos que pensar que para tener una vida mejor hay que atravesar ciertas cosas: el desamor, la frustración, aprender a vivir etc”.

Los sentimientos ya no son los mismos

De algún modo, hemos notado que no sentimos lo mismo por esa persona, ya no la echamos de menos ni queremos compartir cosas que antes sí queríamos. También entonces es mejor dejar las cosas claras y sobre todo ser sincero con la otra persona, a lo mejor nuestra pareja sí está enamorada de nosotros y estirar la relación porque sí es dañar a la otra persona.

Porque falla la comunicación

“La comunicación es algo esencial en una pareja, si no hay comunicación, la relación se torna bastante complicada”, afirma Ares Anfruns Nomen, psicóloga especialista en terapia de pareja. Sobre todo si esa mala comunicación persiste a lo largo del tiempo, si persisten las discusiones, si una parte de la pareja no se siente escuchada o se siente inferior al otro.

Hay una falta clara de compromiso

Cuando uno de los dos quiere dar un paso adelante en la relación y la otra persona no, la continuidad de la relación está en peligro. Por ejemplo, cuando uno de los dos quiere irse a vivir con el otro, casarse, tener hijos etc.

Nos merecemos ser felices

“Convivir o estar con alguien con el que no estas a gusto se considera una falta de respeto a uno mismo”. Es decir, estando con alguien que ya no estás bien, y sigues por estar, por la rutina, por miedo a la soledad etc, de algún modo estas asumiendo un tipo de relación en el que no eres feliz, por tanto estás asumiendo que no te mereces ser feliz.