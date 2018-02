¿Como saber que tu ex no te ha superado y aun quiere el comeback? - Emisoras Unidas

¿Como saber que tu ex no te ha superado y aun quiere el comeback?

La respuesta es sencilla: si no funciono antes, ¿por qué funcionaría esta vez? Sin embargo, sabemos que no importa cuántas veces o dónde leas esto, si aún amas a esa persona, querrás regresar con ella a toda costa. Por lo tanto, te compartimos algunas posibles señales que indican que –efectivamente– él o ella no te han superado, pero que tu ex tampoco está dispuesto a hacer nada para regresar contigo y, de hecho, está esperando que tú actúes.

pero si aun queres las señales aqui te dejamos 10

10. Publica memes, frases o cualquier cosa en sus redes sociales con referencia a su ex (o sea tú) o a su relación, pero jamás se expresa en contra tuya ni de manera ofensiva.

9. Pregunta por ti a amigos en común y jamás les pide que no te cuenten que lo hizo.

8. A través de sus redes o en conversaciones con personas que también te conocen a ti aclara que no tiene una relación con nadie.

7. Toma rutas o pasa por caminos en los que sabe que muy probablemente estarás tú.

6. Te marca y cuando contestas cuelga rápidamente para después textearte que “se equivocó”.

5. Cuando te metes a whatsapp para ver su última conexión o su foto de perfil, casualmente comienza a “escribir” pero jamás te llega ningún mensaje.

4. Te visita para regresarte las cartas que le regalaste o cualquier detalle que le hayas obsequiado y al final te dice que se arrepiente de devolvértelos y que ha decidido quedárselos.

3. En caso de que ocurra alguna situación extraordinaria o rara, por ejemplo un fuerte temblor, tu ex se comunica contigo para “verificar” si estás bien y luego vuelve a desaparecer.

2. Llama tu atención de forma ridícula, por ejemplo: le pregunta a tu hermana(o) o mejor amiga(o), por whatsapp o inbox, si estás bien y le pide que se mantenga al pendiente de ti porque sabe que estás atravesando un momento difícil y no quiere que sufras.

1 Cuando se atreve a comunicarse contigo te escribe cosas como: «Sabes que te amo, pero no podemos estar juntos ahora». Es decir, te deja claro que en “otro momento” tal vez sí.