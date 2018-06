Cómo saber si te acaba de engañar - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Estas son las señales que debes leer para saber si tu pareja tuvo relaciones con alguien más

Identificar si tu pareja te está siendo infiel no es tan complicado como puede parecer. Lo importante es aprender a identificar las actitudes de tu pareja y como se comporta contigo, especialmente después de tener relaciones sexuales y presta atención a algunas de las siguientes señales:

No quiere sexo, o lo quiere más de lo usual

El hipotálamo es la parte del cerebro responsable del origen del deseo sexual. Esta parte también controla el sistema nervioso. Cuando una persona acaba de tener sexo, probablemente no tenga apetito sexual durante las siguientes horas. Que tu pareja rechace directamente un encuentro contigo, podría indicar que acaba de tener sexo. Sin embargo, un estudio de The Journal of Advanced Research indica que el sexo atrae más sexo, por lo que si una persona está teniendo sexo regularmente con un amante, puede ser que busque tener más sexo contigo también

Está más feliz

El 55% de los encuestados en un estudio reciente indicó sentirse más feliz cuando ha tenido sexo recientemente. Esto se debe a que el sistema límbico se activa con el sexo así como con cualquier cosa que nos cause placer o que nos haga disfrutar del momento. Este es más activo cuando recibe esta recompenza y es responsable de nuestra percepción de la felicidad.

Los cambios de humor “inexplicables” y que siempre se encuentre feliz sin alguna razón aparente pueden ser indicadores.

Tiene sueño

Si tu pareja llega a casa, no quiere nada contigo, y lo único que quiere es dormir cuando eso no es usual en él o ella, presta atención.

La actividad sexual es un detonante del sueño. Algunas personas experimentan un cansancio profundo o un gran nivel de relajación luego de haber tenido sexo. Un orgasmo produce en el ser humano un efecto similar al provocado por los tranquilizantes o relajantes del sistema nervioso.

La falta de energía en tu pareja puede ser una señal de que está teniendo actividad sexual con alguien más.

Paga sus culpas

Muchos infieles “pagan” sus culpas compensándolas con detalles. Si tu pareja ahora te da regalos, intenta mantenerte satisfecho de alguna forma o hace más de la cuenta con tal de verte contento, puede ser una señal que indica que se siente culpable de lo que está haciendo