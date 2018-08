Cómo se analiza el ‘no grato’ para el jefe de Cicig, un año después... - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Hoy hace un año el presidente Jimmy Morales emitió un mensaje mediante el cual declaró Non Grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velésquez.

Curiosamente, la decisión fue tomada unilateralmente por el mandatario, ya que la nota solamente contaba con su firma. No estaba acompañada por la de ningún otro ministro de su Gabinete de Gobierno, como lo ordena la Constitución de la República.

El artículo 182 de la Carta Magna, en el segundo párrafo estipula:

“El Presidente de la República actuará siempre con los Ministros, en Consejo o separadamente con uno o más de ellos; es el Comandante General del Ejército, representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República”.

Días después, la Corte de Constitucionalidad (CC) declaró nula la decisión del Presidente y ordenó actuar como corresponde.

Para platicar sobre este tema, el programa A Primera Hora invitó a María del Carmen Aceña, investigadora de Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), y a Helen Mack, de la Fundación Mirna Mack.

Carmen Aceña: "Tenemos que ver entonces como le quitamos los incentivos a los políticos". #EUCICIGJimmy pic.twitter.com/IzG7Hc93sy — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 27, 2018

María del Carmen Aceña

Cuando se pensó en Cicig, se pensó en una asesoría externa que desarticulara a los grupos de delincuentes, que generara capacidades y que se retirara. Pero una vez implementado el modelo, el Presidente saca su propio auditor. Se le encuentran al Presidente algunos indicios para quitarle el antejuicio, y eso le causa problemas.

Una segunda etapa es cómo la CC toma una decisión rápida; sin el debido proceso, y decide dejar sin efecto la decisión presidencial. En el siguiente año tenemos una confrontación entre el Presidente y el Comisionado.

¿Qué habría pasado si se hubiera concretado el non grato?

Se hubiera nombrado otro comisionado y se hubieran retrasado todos los procesos.

Helen Mack: "La responsabilidad no es de la Plaza sino de quienes están obligados a hacer la discusión política. La propuesta de sociedad civil existe y está en el Congreso". #EUCICIGJimmy pic.twitter.com/uv8EY3lJuM — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 27, 2018

Helen Mack

No, no, no… Cuando se discutió el modelo de Cicig no fue asesoría, porque ya había estado Minugua. El crimen organizado estaba en las entrañas del Estado, y la única manera de perseguirlo era con un órgano independiente, jurídica y económicamente hablando… y con apoyo del Ministerio Público (MP).

Hay un deterioro político porque no hay partidos políticos, y Jimmy Morales no estaba capacitado para la Presidencia.

¿Y si se hubiera dado la expulsión?

Hay reglas. Todos exigimos certeza jurídica, pero no respetamos la certeza jurídica. El hecho de que te quiten un antejuicio no quiere decir que estés condenado. Es para investigar. Pero como yo soy el Presidente, me digo ‘soy superior a la ley’.

