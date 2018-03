Comparan a Donald Trump con monstruo de "La Forma del Agua" - Emisoras Unidas

Hace algunos días, el presentador Jimmy Kimmel tuvo una reacción inesperada ante las declaraciones de Donald Trump sobre la entrega de los Premios Oscar.

El famoso Kimmel, quien fue el maestro de ceremonias de la premiación de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, realizó una comparación entre la vida de Donald Trump con la historia de la película “The Shape of Water”, del director mexicano Guillermo del Toro, y ganadora a mejor película.

Jimmy Kimmel anteriormente había atacado a Donald Trump llamándolo el “presidente con el rating más bajo de la historia de Estados Unidos”, puso énfasis en el rumor que involucra al Presidente con la estrella de cine Stormy Daniels, quien lo demandó por pagarle para guardar el secreto sobre una relación que los dos tuvieron en el año 2006, cuando el hombre estaba casado con Melania.

Lo insólito del asunto es que el Presidente publicó un comentario en Twitter en donde consideró baja la audiencia de los Oscar y se jactó de ser la única verdadera estrella en Estados Unidos.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore – except your President (just kidding, of course)!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de marzo de 2018