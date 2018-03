Comparten foto inédita de Paul Walker - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

La página oficial de Facebook del fallecido actor Paul Walker compartió una imagen de su adolescencia, logrando miles de reacciones entre sus seguidores.

“Vamos a encontrarnos siempre unos a otros con una sonrisa porque la sonrisa es el comienzo del amor” (“Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love”), dice el mensaje que acompaña la imagen, en la que se refiere a la Madre Teresa como autora de la misma.

El artista nacido en Glendale, California, falleció el 30 de noviembre de 2013 en un accidente automovilístico producido por el exceso de velocidad.

Si bien se desempeñó en una serie de películas de Hollywood, su papel más exitoso fue en la saga de “Fast & Furious”, en la que interpretó a “Brian O’Conner”, un teniente de la policía que deja su empleo por amor a “Mía Toretto”, hermana de “Dominic” (Vin Diesel).

Actualmente, la familia del artista administra una fundación benéfica con su nombre.