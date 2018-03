Concejal habla del cierre del fideicomiso Manrec, de la Muni capitalina - Emisoras Unidas

La comuna capitalina resolvió ayer, a propuesta del gerente de la Empresa Municipal de Agua (Empagua), Fredy Guzmán, cerrar el fideicomiso del programa Manejo de Recursos Naturales y Recreación, Cultura y Deporte (Manrec).

Este programa es investigado por la Contraloría General de la Nación y el Ministerio Público (MP) por supuestas irregularidades en su manejo.

El programa A Primera Hora se comunicó por la vía telefónica con el Consejal VIII, Aldo Nery Bonilla Vicente, para conocer pormenores del caso.

¿Cómo califica usted el cierre del Manrec?

Nos toma por sorpresa que en un punto vario se haya solicitado el cierre del fideicomiso Manrec, aunque eso es a consecuencia de la presión que hemos ejercido para provocar que el Consejo sea un área de discusión y toma de decisiones para la administración del municipio.

Hace unas cuatro sesiones una concejal opositora presentó información de que había identificado que la Contraloría y el MP investigan al concejo 2016-2020, respecto de acciones que se hicieron por en la administración 2002-2010, sobre de la creación del Manrec y de las intenciones de agregar a Empagua en ese fideicomiso.

¿El cierre es producto de la investigación del MP?

Lo que pasa con el MP y la Contraloría es que es un asunto que lleva su inercia. Lo que está sucediendo es que no podemos modificar el pasado. Lo que la Municipalidad haya hecho están registrado y se están investigando. Pero también hay que investigar al Alcalde para ver qué acciones que haya cometido se pueden ver como delito.

Ahora es como respetar un espacio de presión en adelante. Lo que ya se hizo con el fideicomiso es cosa del pasado que hay que investigar.

“La presión que hacemos es para que el Concejo sea respetado como la máxima autoridad municipal. En este momento no lo es. Se toman decisiones administrativas sin ser discutidas”, dice el funcionario.

¿El cierre es positivo?

Es positivo porque era parte de nuestra estrategia. No es posible que haya regulación para los fideicomisos privados pero no para los fideicomisos públicos. Eso no es conveniente.

¿Se gana con la decisión?

Extremadamente tarde, pero sí. La Contraloría, independientemente de que ha cometido errores garrafales, había estado recomendando el cierre y señalando actividades que se realizaron en los fideicomisos y que no fueron atendidos.

¿Es una denuncia tardía?

Creo que sí. Lo que están haciendo en esa denuncia, en que incluyen a todo el Concejo. Eso debió haber sido mucho antes. Hace un tiempo Contraloría presentó una denuncia penal contra el Alcalde y el gerente de Empagua en la cual se hablaba de comisiones que se le pagaban al banco.

La demanda la ganó la Municipalidad. Contraloría apeló, pero la Municipalidad la volvió a ganar. Hay muchas lagunas en este sentido. La Municipalidad adolece de gravísimos problemas de procesos de panificación

¿Qué Fiscalía lleva el caso?

La Fiscalía contra la Corrupción. ¿Qué están buscando? No sé, pero lo que vale la pena mencionar, es lo que se habla en corredores: La compra de agua en bloque que Empagua le pagaba a una empresa privada para que le venda el agua a la comuna, que ellos mismos generan de sus propios pozos.

Usted está involucrado en esa denuncia

Referente a mi involucramiento. Esa es una de las grandes incógnitas. Yo no tendría por qué estar peleando para demostrar que soy inocente, sino que debería ser al revés.

Uno de los argumentos que usa la Contraloría es compatible con la frase delito continuado. Algo que estaban haciendo administraciones anteriores, se conectan con la nuestra, pero es algo en que nosotros no tenemos nada qué ver.

