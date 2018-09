Confirman la verdadera causa de la muerte de Dolores O´Riordan - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

O’Riordan había estado bebiendo mucho antes de su muerte, pero no mostró signos de lesiones o autolesiones

La cantante de The Cranberries Dolores O’Riordan murió inesperadamente el 15 de enero de 2018. Ahora se ha determinado la causa de la muerte, según informa BBC News.

O’Riordan, que tenía 46 años en el momento de su muerte, se ahogó después de beber una cantidad excesiva de alcohol en la bañera de su hotel, según el informe del forense.

La policía descubrió botellas de licor vacías y medicamentos recetados en su habitación. Una prueba toxicológica demostró que O’Riordan tenía un nivel de alcohol en la sangre cuatro veces superior al límite legal, pero que solo contenía cantidades “terapéuticas” de medicamentos en su sangre.

O’Riordan no mostró lesiones o evidencia de autolesión y su psiquiatra dijo que había estado de “buen humor” cuando se conocieron el 8 de enero. La cantante había sido previamente diagnosticada con trastorno bipolar.

En el momento de su muerte, O’Riordan estaba en Londres para una sesión de grabación con The Cranberries. La banda anunció recientemente la reedición de su álbum seminal en el 25º aniversario, Everybody Else Is Doing It, So Why Can not We ?.