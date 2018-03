Congreso de EEUU acuerda presupuesto por $1,3 billones - Emisoras Unidas

Los líderes del Congreso de Estados Unidos han alcanzado un acuerdo que llevaría a la aprobación de un presupuesto de $1,3 billones de dólares, el cual aumenta sustancialmente los gastos militar y doméstico, otorga algún dinero para el muro fronterizo y el control de armas, pero que deja sin una solución a los llamados “dreamers”.

Los legisladores tienen hasta la medianoche del viernes para aprobar la medida y evitar lo que sería el tercer cierre gubernamental en lo que va del año, pero su aprobación parece asegurada.

La ley, que financiará las operaciones del gobierno hasta fines de septiembre, tiene el apoyo del presidente Donald Trump, según dijo la Casa Blanca en una declaración divulgada el miércoles

“El presidente tuvo una discusión con el presidente [de la Cámara de Representantes, Paul] Ryan y el líder [del Senado, Mitch] McConnell, en la que conversaron sobre las prioridades compartidas que han quedado aseguradas en la ley de presupuesto ómnibus”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Pero el presidente no quedó del todo satisfecho por el acuerdo. “Tuvimos que gastar dinero en concesiones a demócratas para hacernos cargo del incremento salarial a los militares y el nuevo equipamiento”, dijo en un tuit colgado el miércoles por la noche.

“Ningún proyecto de ley de este tamaño es perfecto”, apuntó Ryan. “Pero esta legislación aborda prioridades importantes y nos hace más fuertes en el país y fuera”.

Got $1.6 Billion to start Wall on Southern Border, rest will be forthcoming. Most importantly, got $700 Billion to rebuild our Military, $716 Billion next year…most ever. Had to waste money on Dem giveaways in order to take care of military pay increase and new equipment.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 22, 2018