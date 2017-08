Conmovedor: Joven se tatúa una carta escrita por su abuela con alzheimer

Compartir Facebook

Hace varios meses Lurdes, de 85 años, comenzó a olvidar cosas básicas, sus recuerdos comenzaron a desaparecer de su memoria, y eso la llevó a momentos de desesperación y angustía.

Hace dos meses los médicos brasileños le detectaron Alzheimer, una enfermedad progresiva que afecta a algunos adultos mayores,

Su nieto Leonardo no soportó saber que su abuela estaba perdiendo la memoria y recordó que hace un año cuando entró a la universidad, su abuela le escribió una conmovedora carta.

Por miedo a perder la carta, o que esta se arruinara decidió ir con un amigo, quien le tatuó la carta.

“Ella dice que es el mejor recuerdo que tiene de mí, por lo que la carta es tan importante. Tenía miedo de perder ese recuerdo, pero ahora la llevo conmigo a todas las partes”, comentó Martins en su perfil de Facebook.

En la carta que se tatuó Leonardo, Lurdes le contaba lo mucho que lo amaba y lo difícil que fue hacerle sonreír cuando era niño.

“Querido Leo,

Cómo me gusta el registro pequeño, sonriendo para mí.

Cuando cumpliste un añito, fue difícil hacerte sonreír. Pero de repente sonreíste y aplaudiste.

Que cosa es la vida Hoy te veo terminar el colegio y entrar en la universidad. Que alegría para mí

Que Dios te ilumine.

Besos de la abuela Lurdes, que te quiere mucho.

Enhorabuena “.

Leonardo también grabó el momento preciso cuando le enseña su tatuaje a Lurdes; pensó que se iba a molestar, ya que que no le gustan los tatuajes; sin embargo, ocurrió todo lo contrario. -Oh, Dios mío. No me lo creo Te quiero mucho “, le dice llorando.

