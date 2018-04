Conoce a la nueva Sabrina, la bruja adolescente!! - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Desde el momento en que el reboot de Sabrina, la bruja adolescente fue anunciado por Netflix, el público no ha podido contener la ansiedad. Y es que la joven bruja logró emocionar a miles de chicos de los 90 en la pantalla de Nickelodeon, y, como la nostalgia puede más siempre, su regreso es muy esperado.

Hace poco tiempo se conocieron los integrantes del reparto, y recientemente la primera foto de Sabrina (Kiernan Shipka) y su novio Harvey (Ross Lynch) fue revelada, y te derretirá el corazón.

Recordemos que esta nueva producción no tendrá el tono humorístico e inocente de la serie original, sino que irá por el lado del terror. De todas maneras, los personajes ya son viejos conocidos, y verlos una vez más en pantalla será igualmente emocionante.

A pesar de que no son los actores de la serie original, es imposible no recordar los tiernos e inocentes momentos románticos entre Sabrina y Harvey, aunque no se ha dado la fecha de estreno, se espera que sea en este mismo año.