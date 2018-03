Conozca a la Barbie humana más antigua que gastó una fortuna para "ser plástica" - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una madre que ha gastado una fortuna en cirugías plásticas en 17 años para convertirse en la Barbie “más antigua” del Reino Unido, todavía no puede encontrar a su Ken.

Sin embargo, a pesar de sus mejores esfuerzos para parecerse a la muñeca, la mujer de 47 años explica que todavía no ha podido encontrar la pareja perfecta.

Y a pesar de que su hombre de ensueño le rompió el corazón antes, Rachel todavía está buscando el tipo clásico de Ken, plástico, con un paquete de seis “pero aún inteligente”.

Rachel, del sudeste de Londres, relató: “Durante mi transición a Barbie, me di cuenta de que tenía que amarme a mí misma antes de poder amar a nadie. Así que ahora que finalmente he confiado en mí misma, me he dado cuenta de que es hora de que encuentre a Ken, para completar mi viaje a Barbie”.

“Mi corazón se ha roto por personas que antes pensaba que eran Ken, pero el hecho de que no esté con ellos ahora demuestra que no son ellos. A pesar de todo el glamour, me siento sola, y esa es parte de la razón por la que quiero mi sueño, Ken”, agregó.