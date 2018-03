Conozca a la mujer de 50 años que asegura tener cien citas al mes - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una glamurosa mujer afirma que recibe más de 100 solicitudes de citas cada mes.

Tanya Jaksha dice que trata el “antienvejecimiento como un deporte”, y asegura que no siempre fue la más bonita de la familia.

Ahora tiene uno de los perfiles de citas más exitosos para una mujer de más de 50 años en el sitio web de citas élite Beautiful People, que permite a los miembros votar si otras personas pueden unirse al sitio web.

El sitio tiene la opción de rechazar los perfiles y solo permite que hombres y mujeres que reciben un buen númer de “sí” se hagan miembros.

Jaksha relató que: “Me uní por curiosidad y para ver si podía entrar. Realmente no tenía expectativas. Cuando fui aceptada me sentí halagada. No creo que las personas en el sitio sean necesariamente atractivas convencionalmente”.

“Es mucho más parecido al modelaje. Si tiene una apariencia fuerte, sea lo que sea, las personas en el sitio lo encuentran intrigante y votan ‘sí’. La belleza es más que solo lo que está afuera”, aseguró.