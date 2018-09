Conozca a la mujer que es alérgica a sus lágrimas - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Una adolescente ha sido diagnosticada con una condición extremadamente rara que la hace alérgica a sus propias lágrimas.

Mujer no puede llorar sin sufrir

Lindsey Coubray, de 19 años, padece de urticaria aquagénica, que afecta a solo una de cada 230 millones de personas en todo el mundo.

Ella vive una picazón severa cada vez que entra en contacto con el agua, impidiéndole ducharse o nadar.

Lindsey sufre un dolor insoportable si queda atrapada bajo la lluvia y la reacción incluso se desencadena por su propio sudor y lágrimas.

La mujer relató: “La gente a menudo se pregunta cómo puedo ser alérgico a algo que constituye el 70 por ciento de mi cuerpo. A menudo hay una sensación de incredulidad, seguido de cuestionar cómo esto es posible”.

“Cada vez que me doy una ducha estoy cubierta de pies a cabeza con un sarpullido, mi nariz se quema y mis ojos se vuelven inyectados de sangre e hinchados. El clima cálido es un desafío particular porque me pongo caliente, sudo y luego termino con un sarpullido intenso en la espalda, los brazos, la cabeza y el pecho”, agregó.

Lindsey fue diagnosticada hace dos años después de que sus síntomas empeoraron.