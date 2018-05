Conozca a la única comisario en la Vuelta a Guatemala - Emisoras Unidas

Compartir Facebook

Gladys Ernest tiene una carrera de más de 30 años en el Colegio de Comisarios Nacionales, es deportista activa y sobre todo, una madre ejemplar, quien ha guiado a sus hijos, Edward, José, María José y Nahomy, compartiendo alegrías, tristezas y muchas veces superando las adversidades de la vida.

Gladys Ernest es oriunda de El Progreso, Guastatoya, graduada de Maestra de Educación Física en la Escuela Normal (ENEF). En 1986 cumple su primera temporada como Juez Nacional de Ciclismo, para 1987, participa en su primera Vuelta a Guatemala.

Las responsabilidades familiares se unen a sus retos personales, actualmente forma parte de la selección nacional y está clasificada al Mundial de Atletismo Máster, Málaga 2018, en España, competirá en el mes de septiembre en 100 y 200 metros velocidad.

¿Cómo ha guiado a sus hijos?

Mis hijos son un regalo de Dios, doy la vida por ellos, me ha tocado luchar como madre soltera, he tratado de darles lo mejor, guiarlos es difícil, vivimos felices y muy unidos, Edward y José están graduados de Maestros de Educación Física, María José es maestra de primaria y Nahomy apenas cursa primero básico y ha sido seleccionada nacional de básquetbol, está empezando en el ciclismo, me siento muy orgullosa de mis hijos.

¿Alguna anécdota como madre?

En 1995, estaba embarazada de mi primer hijo, los médicos me indicaron que nacería el 25 de octubre, exactamente en el desarrollo de la Vuelta a Guatemala, me encontraba como comisario en el evento, con los compañeros acordamos ponerle el nombre del ciclista que ganara la etapa, pero nació hasta el 6 de diciembre, no olvido esos días.

¿Experiencias como comisario de ciclismo?

Todos los eventos son importantes, incluso he trabajado en varias carreras en donde compañeros se han negado asistir, también en participado en Juegos Centroamericanos, Tour de Puerto Rico y todos los eventos internacionales de Ruta, Pista y MTB del país, en 2002 participe en Brasil en el curso de Comisarios Continentales UCI.

¿Que representa el ciclismo en su vida?

Es una pasión que llevó en la sangre, se ha vuelto parte de mi vida, son más de 30 años de carrera como comisario.